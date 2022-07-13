Серед знищеної техніки, зокрема, три легкові автівки, 7 одиниць бойових машин піхоти БМП-2 та два танки Т-72Б3 росіян.

На Харківщині ворожа армія вкоротилася на 37 рашистів та одразу 9 одиниць військової техніки. Це результат успішної операції бійців полку спеціального призначення "Азов".

Про це повідомляється у телеграм-каналі ССО "Азов" Харків.

Серед знищеної техніки, зокрема, три легкові автомобілі особового складу, 7 одиниць бойових машин піхоти БМП-2 та два танки Т-72Б3 росіян.

На відео нижче – фрагмент знищення однієї з одиниць ворожої техніки окупантів високоточним влучанням артилерії.

Раніше бійці 2-го батальйону ССО "Азов" показали унікальні кадри полювання на трофейну техніку окупантів. Пояснюється, що спочатку аеророзвідка виявляє прихований в хащах російський танк, після чого відбувається стратегічне планування та виїзд бойової групи на місце розташування під прикриттям ночі.

Також Служба безпеки України ділилася ефектними кадрами бойової роботи наших дронів по позиціях російських загарбників. Загалом ударні дрони СБУ ліквідували два танки Т-80, один танк Т-72 та бойову машину піхоти БМП-2.

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