Сьогодні офіційно сформовано підрозділ ССО "Азов".

У Харкові створили новий підрозділ "Азову".

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив командир розвіддиверсійного підрозділу Kraken Костянтин Немічев.

"Сьогодні у Харкові офіційно сформовано підрозділ ССО "Азов" Харків. Це ще один наш бойовий підрозділ, що буде діяти на Харківщині та звільняти нашу землю від окупантів", - написав він.

За словами Немічева, командиром нового підрозділу призначено Анатолія Сидоренка.

Нагадаємо, 17 травня в Міноборони України повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталі" захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Агентство Reuters з посиланням на свідків повідомило, що щонайменше 7 автобусів з українськими захисниками Маріуполя виїхали з "Азовсталі".

18 травня радник керівника офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників "Азовсталі" триває і він складний.

20 травня командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв з "Азовсталі" найближчим часом вдасться поховати з почестями.

Для повернення їх додому буде здійснена процедура обміну на російських військовополонених.

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