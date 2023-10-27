"Підпал" російського бюджету за тиждень лише одним із підрозділів ССО на Запорізькому напрямку склав $25 млн.

Сили спеціальних операцій ЗСУ продовжують нищити ворога на всіх операційних напрямках, як на лінії розмежування так і глибоко в тилу.

Згідно з повідомленням у Telegram ССО, за минулий тиждень втрати росіян завдяки воїнам Сил спецоперацій склали близько 40 одиниць озброєння та військової техніки. Також знищено 165 окупантів.

Зокрема, на Донецькому напрямку за рахунок вправних дій бійців ССО "постраждав" "Владімір" - таку символічну назву має російський основний бойовий танк третього покоління Т-90.

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"У Бахмуті противник дарма намагався застосовувати засоби радіоелектронної боротьби - наші ударні дрони вивели її з ладу. Чималі втрати поніс окупант на Авдіївському напрямку. Спроба росіян прорвати нашу оборону закінчилася втратою їх БТРів, танків та живої сили противника. Ну і трохи зі світу тварин: ворожий РЛС "Зоопарк-1" гарно палав, а з ним - і озвірілі двуногі. Жодний чотирилапий при цьому не постраждав, на відміну від платників податків РФ", - мовиться у повідомленні.

За даними ССО, "підпал" російського бюджету за тиждень лише одним із підрозділів ССО на Запорізькому напрямку склав $25 млн. - такою є вартість згорівшої там російської техніки.

"Для об’єктивного інформування наші підрозділи ІПСО продовжують нейтралізувати інформаційні акції та пропаганду противника, яка спрямована наразі здебільшого на дестабілізацію ситуації в Україні. Також Сили спеціальних операцій попереджають про розсилку ворогом повідомлень із закликом здавати позиції ЗСУ, що містять спам. Будьте пильні. Не відкривайте посилання", - зазначили у ССО.

Втрати ворога у війні проти України – дані Генштабу ЗСУ

Бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 жовтня 2023 року серед особового складу орієнтовно склали 297 тисяч 680 осіб.

Також знищено більше 5,1 тис танків росіян, 9,7 тис бойових броньованих машин; близько 7,2 тис артилерійських систем, а також понад 830 реактивних систем залпового вогню; 550 засобів протиповітряної оборони. Росіяни втратили у цій війні також 320 літаків, 324 гелікоптери; підводний човен.

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