Також знищено 11 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем та 4 танки.

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 560 російських загарбників. Також було знищено кілька десятків одиниць ворожої техніки.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 жовтня 2023 року серед особового складу орієнтовно склали 297 тисяч 680 осіб.

Зокрема, за добу було знищено ще чотири танки (усього - 5145 одиниць), 11 бойових броньованих машин (9726); 7 артилерійських систем (7162); 6 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн; 1 одиниця спеціальної техніки (1011) і один БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Відео дня

Без змін за добу залишилася кількість знищених реактивних систем залпового вогню (834); засобів протиповітряної оборони (556); літаків (320), гелікоптерів (324); крилатих ракет (1538); кораблів/катерів (20) і підводних човнів (1).

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу між Силами оборони України та російськими загарбницькими військами відбулося майже 70 бойових зіткнень, росіяни зазнали провалів. Гаряче було на чотирьох напрямках - Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському й Куп’янському.

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