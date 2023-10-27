За її словами, для досягнення мети треба діяти поступово, а не поспішати.

Вже давно зрозуміло, що Кримський міст - це зайва конструкція, тому він буде зруйнований, але зараз не потрібно поспішати з цим.

Про це сказала керівник обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання з приводу того, чи надходження в січні від партнерів далекобійних ракет дальністю 300 кілометрів посприяє знищенню цього мосту.

Вона зазначила, що перспективи Кримського мосту зрозумілі давно – це зайва конструкція.

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"Але не все зайве треба прибирати просто зараз. За звичайним законом прибирання треба робити поступово і доцільно. Зараз є думки про те як це може бути, але краще коли вони реалізуються в стратегічному задумі", - сказала Гуменюк.

За її словами, як кажуть в Одесі, "поспішати треба повільно" і необхідно дочекатися потрібного моменту. При цьому зазначила, що просто зруйнувати одну конкретну конструкцію, як навіть той самий логістичний шлях, це не завжди допоможе досягти потрібної мети.

Вона нагадала, що коли йшлося про звільнення правого берега Херсонщини, то весь час було питання, мовляв, чому "не завалите" Антонівський міст і не обріжете всю логістику ворогу. "Є більш глибокий задум і він буде реалізований", - наголосила Гуменюк з приводу перспектив Кримського мосту.

Також вона прокоментувала інформацію, що в Севастополі підірвався протимінний корабель Чорноморського флоту РФ "Владимир Козицкий". "Не можна виключати таку прикрість в російському виконанні", - сказала Гуменюк.

Атаки на Кримський міст - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вже кілька разів здійснювався удар по Кримському мосту, він був частково зруйнований, але пізніше рух по ньому відновлювався.

Незаконно збудований російськими окупантами Кримський міст неможливо знищити за допомогою надводних або підводних дронів, вважає полковник ЗСУ Петро Черник.

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