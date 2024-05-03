Він упевнений, що українці готові захищати країну, але в цьому є певна проблема.

Український колишній тенісист, а тепер військовий Сергій Стаховський оцінив виключення із закону про мобілізацію норми про дембілізацію.

Екс-тенісист в інтерв'ю РБК-Україна висловив думку, що цей крок не є достатньо позитивним для тих, хто воює від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Він упевнений, що українці готові захищати країну, але в цьому є проблема.

"Вони хочуть розуміти, що це рівна історія, що вони, віддаючи свій ресурс, втрачаючи роботу, роблять це свідомо і, що люди навколо так само свідомо приймають рішення", - сказав військовий.

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Стаховський висловив думку, що рівень обізнаності в українському суспільстві наразі досить високий, а от "рівень моральної якості певних структур, які відповідають за те, щоб країна рухалася, має змінитися".

"Щодня люди гинуть за те, щоб у нас був час підготуватися, змінитися і зрозуміти: це війна, яку ми можемо закінчити або перемогою, або програшем, там немає нейтралітету", - зазначив колишній спортсмен.

Закон про мобілізацію

Із закону про мобілізацію виключили норму про демобілізацію після 36 місяців служби. Протягом восьми місяців розроблять новий закон про демобілізацію. Планується, що звільнитися з військової служби зможуть колишні полонені, військові, які дістали інвалідність, генерали, контрактники, у яких закінчився термін дії контракту, а також військові, призначені суддями або обрані нардепами. Військові з інвалідністю всіх груп також мають право на звільнення. Звільнитися зможуть жінки у зв'язку з вагітністю або відпусткою по догляду за дитиною, багатодітні батьки, батьки-одинаки та інші категорії.

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