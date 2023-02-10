Постраждалих в області немає.

У Дніпропетровській області уламки збитих сьогодні ракет пошкодили господарські споруди та приватний будинок, повідомив у своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Напружена для Дніпропетровщини доба добігає кінця. Терористи цілили ракетами по мирних містах і селах. Але наші військові з повітряного командування "Схід" збили всі дев'ять ворожих ракет", - зазначив він.

Лисак зауважив, що не обійшлося без руйнувань: уламки впали в Криворізькому та Кам'янському районах. Водночас люди не постраждали.

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"У Криворiзькому районі уламки пошкодили дах приватного будинку. У Кам'янському - дві господарські споруди. В одній з них виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили", - розповів голова ОВА.

Масована атака Росії 9 і 10 лютого - що відомо

За інформацією головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, з 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого ворогом було здійснено 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300. Залужний додав, що удари ракетами комплексу С-300 були завдані з районів Бєлгородської області та тимчасово окупованої території Запорізької області в районі Токмака.

Крім цього, ворог застосував 7 ударних безпілотників типу "Shahed".

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що з повітря ворог атакував вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська. Із кораблів у Чорному морі - крилатими ракетами морського базування типу "Калібр".

Силами та засобами протиповітряної оборони ПС та інших складових Сил оборони було знищено 61 крилату ракету ворога та п'ять дронів-камікадзе "Shahed-136/131".

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