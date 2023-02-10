Ворожий БПЛА було знищено під час масованого пуску дронів 10 лютого.

Українські військові момент збиття іранського дрона-камікадзе у небі над Дніпропетровською областю, повідомляє прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворожий БПЛА було знищено під час масованого пуску дронів 10 лютого. На кадрах потрапив сам момент влучання по безпілотнику, після миттєвого спалаху в небі уламки впали у межах поля.

Масована атака Росії 9 і 10 лютого – що відомо

У ніч на 10 лютого Росія випустила по Україні іранські дрони з окупованих районів Запорізької області. Зафіксовано удар по Хмельницькій області.

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З 4:00 ранку окупанти почали тероризувати Україну ракетами.

За інформацією головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, з 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого ворог здійснив 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, "Калібр" - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300.

Українські захисники знищили 61 крилату ракету ворога з 71 та 5 дронів-камікадзе з 7, що застосували окупанти.

Росіяни модифікували іранські дрони

Дослідивши уламки нерозірваного "Шахеда", яким Росія цілилася по Одесі в жовтні 2022 року, британська Conflict Armament Research разом з українськими військовими помітили, що його боєголовка була модифікована.

На їхню думку, боєголовки "були поспішно модифіковані погано підігнаними один до одного шарами з десятків дрібних металевих осколків, які під час удару розлітаються по великому радіусу".

Крім осколків, по колу бойової частини розташовані ще 18 дрібніших "зарядів", які під час розплавлення вибуховою хвилею здатні пробивати броню і створювати своєрідний вибуховий ефект "на 360 градусів".

Накопичення цих елементів істотно збільшує здатність боєголовки знищувати такі цілі як: електростанції, розподільні мережі, лінії електропередач і великі потужні трансформатори. Вони також значно ускладнюють ремонтні роботи.

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