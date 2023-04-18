Протягом минулої доби ворог 31 раз атакував українські позиції, але успіху не мав.

Російські загарбники втратили за минулу добу на Донеччині дві роти. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

Зокрема, наголошує він, захисники таврійського напрямку упевнено тримають оборону та здійснюють необхідні заходи щодо зниження бойових спроможностей ворога.

"Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку область, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ", - зазначив Тарнавський.

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Так, за його даними, протягом минулої доби ворог 31 раз атакував позиції українських захисників, проте успіху не мав і відійшов.

"Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення. Для коригування вогню артилерії противник використовує БпЛА", - додав бригадний генерал.

За його словами, загалом, на таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 362 обстріли.

Зокрема, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 826 вогневих завдань, йдеться як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали близько двох рот. Знищено та пошкоджено вісім одиниць військової техніки противника. В тому числі танк, БМП, БТР, МТЛБ, БпЛА"Орлан-10", - додав бригадний генерал.

Втрати росіян - останні дані

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України за минулу добу, 17 квітня, знищили 470 російських загарбників. Також знищено 11 ворожих бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем та один танк.

Загалом за добу ЗСУ відбили понад 70 атак росіян, а загальні втрати окупантів в Україні перевищили 183 тисячі осіб.

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