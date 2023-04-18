Жодних ознак "снарядного голоду", про який раніше заявляли в ПВК "Вагнер", тут не помічено.

У місті Бахмут Донецької області бойові дії перемістилася до центру міста. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

"Бої за Бахмут перемістилися в центральну частину міста. Подекуди окупантів та українських захисників розділяють лічені метри. Жодних ознак "снарядного голоду", про який раніше заявляли в ПВК "Вагнер", тут не помічають. Натомість відзначають зміни серед особового складу ворога", - йдеться у повідомленні.

За даними ДПСУ, разом з іншими силами оборони прикордонники "полюють" за ворожою авіацією, "вітають" російських загарбників з останнім снігом та рятують побратимів.

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Ситуація у Бахмуті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на Бахмутському напрямку не припиняються важкі бої, найзапекліші - точаться за місто Бахмут.

17 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що окупанти здійснюють чергову інформаційно-психологічну операцію (ІПСО), поширюючи фейкові цифри щодо втрат України у боях за Бахмут. Також, за її словами, окупанти стали більш інтенсивно використовувати важку артилерію та авіаудари на Бахмутському напрямку.

За даними Інституту вивчення війни, "вагнерівці" домоглися деяких успіхів у Бахмуті - просунулися на північ від траси Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут.

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