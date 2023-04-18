Втрати російських загарбників вже перевищили 183 тисячі осіб.

Захисники України прикладають чимало зусиль, щоб звільнити території нашої країни від російських окупантів. З початку повномасштабної війни наші воїни ліквідували майже 183130 російських загарбників.

Генеральний штаб ЗСУ у Facebook повідомив, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 орієнтовно склали:

особового складу - близько 183130 (+470) осіб ліквідовано;

танків - 3661 (+1) одиниця;

бойових броньованих машин - 7098 (+11);

артилерійських систем - 2810 (+6);

РСЗВ - 538;

засобів ППО - 285;

літаків / вертольотів – 308 / 293;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2353 (+6);

крилатих ракет ‒ 911;

кораблів / катерів - 18;

автомобільної техніки та автоцистерн - 5676 (+4);

спеціальної техніки - 330 (+2).

Ситуація на фронті станом на ранок 18 квітня - що відомо

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за добу 17 квітня бійці ЗСУ відбили понад 70 ворожих атак. Росіяни продовжують намагатися вести наступ на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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При цьому авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. Також збито ворожий розвідувальний БПЛА типу "Мерлін"

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, а також одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Своєю чергою противник у понеділок завдав чотири ракетних і 41 авіаційний удар, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і цивільній інфраструктурі населених пунктів.

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