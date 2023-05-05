Російські окупанти зосереджуються на атаках на трьох напрямках фронту.

Українські військові 4 травня відбили близько 60 атак російських загарбників на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Саме тут противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 5 травня. Зазначається, що найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку.

Також, на Бахмутському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Богданівка та Маркове. Від ворожих обстрілів постраждали 13 населених пунктів Донецької області.

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А на Мар'їнському напрямку, за даними Генштабу, росіяни намагаються покращити тактичне положення. "Протягом доби відбито численні атаки противника в районі Мар'їнки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Також безуспішні наступальні дії противник намагався провести на Лиманському напрямку: бої велися в районах Білогорівки та південо-західної околиці Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали 8 населених пунктів Луганської області та 5 - на Донеччині.

Тим часом на Авдіївському напрямку російські окупанти наступальних дій 4 травня не проводили. Ворог обстріляв Авдіївку, Первомайське, Нетайлове та Карлівку Донецької області. А на Шахтарському напрямку росіяни обстріляли Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку та Шахтарське Донецької області.

Не проводили окупанти наступальних дій і на Куп'янському напрямку. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 10 населених пунктів Харківської області.

А на Запорізькому і Херсонському напрямках російські загарбники обороняються. Вони обстріляли понад 55 населених пунктів у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонської областях, зокрема міста Херсон і Нікополь.

Тим часом, на Сіверському і Слобожанському напрямках Росія зі своєї території продовжує обстріли мирних українських міст і сіл, а також вдосконалює інженерне обладнання місцевості. Протягом минулої доби ворог обстріляв 5 населених пунктів Чернігівської області; 13 - Сумської області, а також 12 - на Харківщині. "Знищено та пошкоджено приватні будинки. Є поранені серед цивільного населення", - зазначили в Генштабі.

Війна в Україні - інші новини

Як повідомляв УНІАН, в американській розвідці важають, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, зосередиться на зміцненні контролю на окупованих територіях України. Його армія найближчим часом не проводитиме масштабних операцій із захоплення нових.

У ЗСУ зазначають, що російські окупанти ще мають ресурси для продовження війни. Зокрема, країна-агресор має запас техніки, хоча вона в них вже здебільшого і застаріла. Речник Східного угрупування військ Збройних Сил Сергій Череватий зазначив, що Бахмут залишається головною ціллю росіян. Протягом минулої доби росіяни 19 разів атакували позиції українських захисників в районі цього міста, здійснили 229 обстрілів і два авіанальоти.

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