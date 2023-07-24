У області загроза застосування дронів.

У ніч на понеділок, 24 липня, у Одеській області чули звуки вибухів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Близько 01:48 у області оголосили повітряну тривогу. Наразі це єдина "червона" область на мапі тривог України.

У Повітряних силах Збройних сил Украиїни попереджали, що на Одещині існує загроза застосування російськими загарбниками ударних безпілотних літальних апаратів.

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Атаки по Одещині: останні новини

Як відомо, Росія вийшла із зернової угоди і одразу почала інтенсивніше атакувати південь України, завдаючи ударів не лише по цивільній та соціальній інфраструктурі, а й по портовій.

Свої атаки загарбники називають "ударами відплати", які начебто передбачають "помсту" Україні за вибухи на Кримському мосту.

Внаслідок обстрілу 20 липня було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, житлові будинки, приватні склади та будівля генконсульства КНР. Тоді остраждали восьмеро людей, ще одна - загинула.

Під час останньої атаки під ударом опинився центр міста - пошкоджено Спасо-Преображенський собор, Будинок вчених, консульство Греції та багато інших будівель.

Зазвичай наступного дня російське керівництво звітує про "високоточні удари" по "військовим об'єктам" української армії.

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