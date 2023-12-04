У бухтах Севастополя знаходиться, зокрема, один носій крилатих ракет "Калібр".

Російські окупаційні війська продовжують ховати свої кораблі. Так, після низки успішних атак Сил оборони України, в окупованому Севастополі залишається все менше суден Чорноморського флоту РФ.

Як повідомляє моніторингова група "Кримського вітру", в бухтах Севастополя знаходиться, зокрема, один носій крилатих ракет "Калібр". Йдеться про малий ракетний корабель "Циклон".

Серед інших значущих суден у Севастополі залишаються такі кораблі:

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1 сторожовий корабель проекту 1135 "Буревестник",

2 великі десантні кораблі проекту 775,

1 малий ракетний корабель проекту 1239 "Сивуч",

1 базовий тральщик проекту 12700 "Александрит",

1 тральщик проекту 266М "Аквамарин-М",

2 розвідкораблі – "Приазовье" та "Иван Хурс".

В ремонті на Севморзаводі знаходиться 1 великий десантний корабель проекту 775. Крім того, на 13 заводі ЧФ РФ в ремонті стоять 2 великих десантних кораблі проекту 775, а також 1 малий ракетний корабель проекту 1239 "Сивуч".

Водночас OSINT-дослідник, відомий під ніком MT Anderson, опублікував у мережі супутникові знімки (датовані 2 грудня, – ред.), на яких зафіксовані кораблі РФ в окупованому Севастополі:

РФ виводить кораблі з окупованого Севастополя: що відомо

В останні кілька місяців Україна провела низку успішних операцій, в результаті яких були виведені з ладу російські кораблі. Так, Чорноморський флот "втратив" великий десантний корабель "Мінськ". Удар був нанесений і по підводному човну, здатному нести ракети "Калібр".

10 листопада в ГУР розповіли про успішну операцію в районі окупованого Криму. Там уразили малі десантні катери проекту 11770 (клас "Серна"). Зазначалося, що на бортах знаходився екіпаж, також броньована техніка окупантів.

На тлі атак РФ почала переміщати свої кораблі в порт Новоросійська. Однак, за словами члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва, росіяни не стануть виводити весь флот з Криму.

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