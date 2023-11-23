Зокрема, командир одного із суден загинув.

Стали відомі нові подробиці ураження двох десантних катерів Російської Федерації два тижні тому біля окупованого Криму.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі. Федоров розповів подробиці, як росіяни втратили два десантні катери внаслідок роботи морських дронів.

"Два тижні тому влада країни-терориста заявила, що успішно відбила атаку дронів - без руйнувань та жертв. Проте вже зараз виявилося, що 2 ворожі десантні катери "втомилися", а командир одного із суден загинув. Можна сказати, що героїчно, адже робота першого у світі флоту морських дронів точно ввійде в історію", - наголосив Федоров.

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Нові втрати росіян в Криму: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, про проведення нічної операції на території тимчасово окупованого повіострова. Внаслідок неї вдалося уразити малі десантні катери проекту 11770 (клас "Серна") Чорноморського флоту РФ. На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема, БТР-82.

Малі десантні катери класу "Серна" Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту. "Серна" має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту. Відомо, що російські загарбники використовують їх для висадки передових груп морської піхоти або евакуації.

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