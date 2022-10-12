У Херсонській області звільнено ще п’ять населених пунктів з-під російської окупації.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
"Сьогодні наші славні Збройні сили України звільнили ще п’ять населених пунктів Херсонщини. За повідомленням ОК "Південь" - це Нововасилівка, Новогригорівка, Нова Кам'янка, Трифонівка і Червоне", - наголосив Янушевич.
Звільнення Херсонської області
Збройні сили України продовжують відтісняти ворога на Херсонщині, де він вже змінює рубежі оборони на більш глибокі. Станом на 9 жовтня ЗСУ звільнили понад 1170 кв. км території на Херсонському напрямку.
Збройні сили України у період з 1 по 6 жовтня звільнили 29 населених пунктів у Херсонській області.
11 жовтня начальниця об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що у погодженні з президентом Володимиром Зеленським готується офіційне повідомлення про звільнення чергових населених пунктів на півдні України.