Вночі ворог намагався вести розвідку трьома безпілотниками типу "Орлан-10", але всі вони ліквідовані Силами оборони.

На Херсонщині ворожий взвод намагався просунутись на одному з напрямків, але зазнав поразки та відступив.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Він зазначив, що окупанти продовжують тримати оборону, здійснюючи обстріли позицій ЗСУ вздовж лінії зіткнення, щоб перешкодити просуванню підрозділів Сил оборони. Водночас ворог намагається створювати нові рубежі оборони та час від часу намагається просунутись та відновити контроль над раніше втраченими позиціями.

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"Вночі силами мотострілецького взводу, без важкої броньованої техніки, ворог намагався просунутись на одному з напрямків на Херсонщині. В результаті бойового зіткнення противник зазнав втрат та ретирувався", - повідомив Назаров.

Він додав, що протягом ночі ворог намагався вести повітряну розвідку трьома безпілотними літальними апаратами типу "Орлан-10", але всі вони були знищені українськими військовими.

Назаров нагадав, що вже на світанку ворог намагався завдати удару дронами-камікадзе по об’єктах критичної інфраструктури та підрозділах Сил оборони в Миколаївській та Одеській областях – всі дрони були знищені.

Ситуація на фронті станом на 12 жовтня

Сьогодні воїни Повітряних сил ЗСУ всього за 18 хвилин збили чотири ударні вертольоти російських окупантів.

Зранку 12 жовтня на півдні українські зенітники збили 9 дронів-камікадзе.

11 жовтня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що за дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 вороожих БПЛА "Shahed-136".