Просування ЗСУ не уповільнилося, а правильно розраховане.

Збройні сили України продовжують відтісняти ворога на Херсонщині, де він вже змінює рубежі оборони на більш глибокі.

Про це начальниця об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону,

"Ми продовжуємо відтісняти ворога на Херсонщині там, де він вже змінює свої рубежі оборони на більш глибокі, на ті, що облаштовувалися раніше, і протягом всіх цих 7 місяців вони там укріплялися і за допомогою залізобетонних конструкцій. Тому може здаватися, що наше просування уповільнилося, але воно просто правильно розраховане. Не треба розганяти зраду, що все зупинилося, успіхи закінчилося. Не ведіться на вкиди російської пропаганди", - сказала Гуменюк.

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За її словами, продовжується вогневий контроль, який суттєво впливає на спроможність ворога продовжувати бойові дії – це нищення боєзапасу, осередків техніки, що щоразу зменшує шанси ворога підтягувати резерви. Гуменюк зазначила, що Кримський міст, яким вони підтягували 75% резерву, не може функціонувати в повну силу.

Що стосується забетонованої лінії оборони, начальниця координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня наголосила, що вона розрахована рівно на стільки, щоб ворог встиг втекти звідти, тому що вони розраховували, що такого просування нашого ніколи не буде.

"Але те, що вони вивозять свої сім’ї, говорить про те, що залишатися вони не будуть. Про це говорять і полонені, яких ми беремо в полон… Поки що функціонує той самий Кримський міст, вони виїжджають туди. З логікою у них завжди було погано, тому що навіть тут у них не вистачає клепки зрозуміти, що Крим – це Україна, і ми туди теж прийдемо", - сказала Гуменюк.

Як повідомляв УНІАН, станом на 9 жовтня ЗСУ звільнили понад 1170 кв. км території на Херсонському напрямку.

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