Зеленський заявив про прогрес у питанні розвідданих США та роботи Starlink в Україні

При цьому він зазначив, що розвіддані від США знову надходять.

Можливості Starlink і Starshield в Україні поки що обмежені, але американська сторона працюватиме над вирішенням цього питання. Про це в інтервʼю Fox News заявив президент Володимир Зеленський.

Він нагадав, що вчора, 20 жовтня, мав телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо.

"Щодо Starlink і Starshield – можливості поки що обмежені, але секретар запевнив мене, що працюватиме над цим разом зі своєю командою, щоб вирішити це питання. Дай Боже, усе вдасться", - сказав Зеленський.

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За його словами, йшлося і про не надходження даних від розвідки США.

"До речі, розвідка зараз працює. Щиро дякую. Для нас було дуже небезпечно не отримувати завчасних попереджень про балістичні удари з російського боку. Зараз це працює", - підкреслив президент України.

Робота Starlink в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Сергій Бескрестнов (Флеш), радник президента України з технологічних інновацій у Збройних силах України зазначив, що через наявні обмеження в системі супутникового зв'язку Starlink Україна не може захиститися від реактивних "Шахедів".

Він пояснив, що Україна дуже активно використовує супутниковий зв'язок від SpaceX у своїй обороні.

Він пояснив, що українці розробляють дуже ефективні рішення для протидії цій російській зброї - зокрема, реактивні перехоплювачі. Утім, компанія SpaceX запровадила обмеження в системі Starlink. Тепер цей канал радіозв’язку через супутник не працює.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що супутниковий сигнал для терміналів Starshield, військової версії Starlink, продовжує залишатися обмеженим. Так, на різних ділянках фронту обладнання перестає функціонувати на швидкості 130-161 кілометр за годину. Це гальмує фронтову логістику української армії та обмежує використання дронів різних типів, передусім - дронів для середніх ударів та перехоплювачів реактивних "Шахедів".

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