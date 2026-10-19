Проблеми зі Starlink обмежують Україну в захисті від реактивних 'Шахедів', - Флеш

Він закликав партнерів України зняти обмеження.

Через наявні обмеження в системі супутникового зв'язку Starlink Україна не може захиститися від реактивних "Шахедів". Про це в інтерв’ю BBC сказав Сергій Бескрестнов (Флеш), радник президента України з технологічних інновацій у Збройних силах України.

Він пояснив, що Україна дуже активно використовує супутниковий зв'язок від SpaceX у своїй обороні: "Дехто вважає, що ми застосовуємо його лише для ударів по глибокому тилу ворога, але справа не лише в цьому. Насамперед у нас зараз велика проблема з реактивними "Шахедами".

Він пояснив, що українці розробляють дуже ефективні рішення для протидії цій російській зброї - зокрема, реактивні перехоплювачі. Утім, компанія SpaceX запровадила обмеження в системі Starlink. Тепер цей канал радіозв’язку через супутник не працює.

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"Це створює для нас проблему, оскільки ми не можемо захистити країну від реактивних "Шахедів". Це справді величезна проблема для нас", - наголосив радник президента.

Він зауважив, що у військовому контексті Starlink - це не просто технологія на кшталт зброї: "Це також засіб, який дозволяє нашим бійцям підтримувати зв’язок із родинами. Ми демонструємо нашим партнерам - компанії SpaceX, Ілону Маску, Пентагону, Дональду Трампу, - що насправді використовуємо Starlink для захисту нашої країни. І ми звертаємося до наших партнерів із проханням: будь ласка, зніміть це обмеження, для нас це важливо".

Проблема зі Starlink в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що швидкісні обмеження для військових терміналів супутникового зв'язку Starlink є спланованою операцією проти України.

Згодом він повідомив, що супутниковий сигнал для терміналів Starshield, військової версії Starlink, продовжує залишатися обмеженим. Так, на різних ділянках фронту обладнання перестає функціонувати на швидкості 130-161 кілометр за годину. Це гальмує фронтову логістику української армії та обмежує використання дронів різних типів, передусім - дронів для середніх ударів та перехоплювачів реактивних "Шахедів".

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