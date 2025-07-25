Тоді було відключено щонайменше сотню терміналів Starlink.

Восени 2022 року мільярдер і гендиректор SpaceX Ілон Маск наказував обмежити роботу терміналів супутникового зв'язку Starlink на території України. У цей час Сили оборони України проводили контрнаступ з метою відвоювання частини територій, які захопила РФ. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Співрозмовники агентства розповіли, що Маск 2022 року віддав наказ старшому інженеру в каліфорнійському офісі SpaceX про обмеження доступу до супутникового зв'язку Starlink у деяких регіонах України, зокрема в Херсоні.

"Ми повинні це зробити", - процитували журналісти слова інженера Starlink Майкла Ніколлса, який тоді звернувся до своїх колег після отримання наказу.

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Джерела зазначили, що тоді було відключено щонайменше сотню терміналів Starlink. Їхні шестикутні комірки згасли на внутрішній карті покриття компанії.

В агентстві підкреслили, що це призвело до того, що українські військові опинилися в інформаційній ізоляції на полі бою. Через відключення терміналів також перестала працювати частина українських безпілотників, а артилерійські підрозділи, які використовували Starlink для наведення на цілі, зіткнулися з серйозними труднощами.

Крім того, цей крок призвів до того, що українські війська не змогли оточити російські позиції в місті Берислав, яке розташоване біля Херсона, додали в агентстві.

Збій у роботі Starlink - що відомо

Нагадаємо, що 24 липня стало відомо про те, що по всьому фронту у ЗСУ перестали працювати термінали супутникового зв'язку Starlink. Пізніше з'ясувалося, що ця проблема виникла у користувачів по всьому світу.

У ніч на 25 липня в Starlink повідомили, що доступ до супутникового зв'язку відновився. За словами віце-президента компанії Майкла Ніколса, збій тривав близько двох із половиною годин. Він поділився, що проблема була пов'язана зі збоєм ключових внутрішніх програмних служб.

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