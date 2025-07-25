Збій тривав приблизно дві з половиною години.

Супутниковий зв'язок Starlink повністю відновився після масштабного збою ввечері 24 липня.

Приблизно о 3 годині ночі за київським часом сама компанія в соцмережі Х заявила, що проблему з мережею повністю усунуто, а сервіс Starlink відновлено.

Зі свого боку віце-президент компанії Майкл Ніколс у соцмережі Х повідомив, що збій тривав приблизно дві з половиною години.

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При цьому він пояснив, що збій був спричинений збоєм ключових внутрішніх програмних служб, що забезпечують роботу базової мережі.

"Приносимо вибачення за тимчасовий збій у роботі нашого сервісу. Ми глибоко прагнемо забезпечити високонадійну мережу і повністю усунемо цю проблему, щоб вона не повторилася", - написав Ніколс.

Проблеми зі Starlink - що відомо

24 липня ввечері в ЗСУ повідомили, що по всьому фронту перестали працювати системи супутникового зв'язку Starlink. Пізніше стало відомо, що проблеми зі Starlink виникли у користувачів по всьому світу.

Ілон Маск заявив, що Starlink відновлять найближчим часом.

Нагадаємо, зв'язок Starlink вкрай важливий для бійців ЗСУ на фронті. При цьому експерти зазначають, що Україні поки що доведеться змиритися з цією залежністю від Ілона Маска, оскільки в короткостроковій перспективі не існує альтернатив, які могли б цей зв'язок замінити.

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