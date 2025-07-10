Наразі розпочалися польові випробування в рамках угоди, укладеної наприкінці 2024 року зі SpaceX.

Україна стане першою європейською країною, яка запропонує послуги мобільного зв'язку від Starlink. Обмін повідомленнями буде запущено до кінця року, а мобільний супутниковий широкосмуговий доступ до інтернету в середині 2026 року.

Про це повідомив генеральний директор "Київстар" Олександр Комаров, пише Reuters.

Зазначається, що наразі розпочалися польові випробування в рамках угоди, укладеної наприкінці 2024 року зі SpaceX. Зв'язок буде йти через супутники, які оснащені спеціальними модемами. Вони функціонуватимуть як вишки стільникового зв'язку, передаючи телефонні сигнали з космосу безпосередньо на смартфони.

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"Перший етап - це обмін повідомленнями за технологією OTT, тобто обмін повідомленнями через WhatsApp, Signal та інші системи. Він буде запущений наприкінці цього року", - відмітив Комаров.

За його словами, у другому кварталі 2026 року компанія зможе запропонувати мобільну супутникову широкосмугову передачу даних і голосовий зв'язок.

Звʼязок в Україні - останні новини

У червні Єврокомісія офіційно запропонувала інтегрувати Україну до єдиної зони роумінгу з Європейським Союзом Roam like at home з 1 січня 2026 року. Це дозволить українцям дзвонити, надсилати SMS-повідомлення та користуватися мобільним інтернетом з українських телефонних номерів у 27 країнах ЄС без додаткових витрат.

У березні радник міністра цифрової трансформації з питань електронних комунікацій Денис Поздняков заявив, що у 2025 році покриття мобільного звʼязку та інтернету в Україні становить близько 98%, не враховуючи тимчасово окуповані території.

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