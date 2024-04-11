Пентагон називає компанію Ілона Маска "чудовим партнером" у забезпеченні безпеки послуг для України.

Високопоставлений представник Пентагону, помічник міністра оборони з космічної політики Джон Пламб заявив, що Міністерство оборони США не може змусити SpaceX вводити обмеження на використання свого сервісу Starlink російськими військовими. США не можуть створити білий список для терміналів українських військ, пише Defense One.

Пламб підтвердив, що Пентагон активно працює над вирішенням проблеми спільно з Україною і компанією SpaceX. За його словами, зусилля спрямовані на те, щоб забезпечити Україну необхідними послугами і запобігти використанню Starlink російськими силами без відповідних ліцензій.

Defense One раніше повідомляв, що використання Starlink російськими силами всередині України підривало тактичну перевагу, якою раніше володіла Україна. Потім The Wall Street Journal докладно описав, як Starlink продається через "тіньовий ланцюжок поставок" і потрапляє до російських сил та інших ворогів США.

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"Starlink є комерційним продуктом, і Росія не відчуває проблем зі спробами купити речі на чорному ринку", - розповів Пламб.

На запитання про те, чи робить SpaceX достатньо для мінімізації використання Starlink зловмисниками, Пламб відповів, що вважає компанію "чудовим партнером".

Що таке Starlink і як він працює

Starlink - це проєкт компанії SpaceX, метою якого є надання високошвидкісного інтернету в усьому світі з використанням мережі з тисяч невеликих супутників, розташованих на низькій навколоземній орбіті.

Мобільні пристрої Starlink вловлюють сигнал від цих супутників, і під'єднують комп'ютер або wi-fi роутер до інтернету, навіть якщо пристрій перебуває у віддаленому місці.

Використання Starlink

Раніше УНІАН повідомляв, коли росіянам на фронті заблокують доступ до Starlink. За словами віцепрем'єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, рішення про блокування терміналів Starlink для окупантів наразі перебуває на боці американської компанії SpaceX.

Тим часом, Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що Росія використовує Starlink на фронті. Про це свідчить радіоперехоплення російських загарбників.

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