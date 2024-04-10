Контракт на поставку терміналів Starlink діє з червня минулого року до травня нинішнього року.

Пентагон оприлюднив, що його контракт із компанією SpaceX на розгортання терміналів Starlink Ілона Маска в Україні коштує 23 мільйони доларів.

Як повідомляє агентство Bloomberg, американський чиновник, який побажав залишитися анонімним, охарактеризував цю послугу як важливу частину допомоги в сфері безпеки США до України.

Зазначається, що контракт на поставку комунікаційних терміналів Starlink від SpaceX діє з червня минулого року до травня місяця нинішнього року. Чиновник відмовився сказати, чи буде він продовжений.

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У агентстві відмітили, що 23 мільйони доларів є мізерною сумою порівняно з сотнями мільйонів доларів, які виграла корпорація Маска Space Exploration Technologies, ставши ключовим партнером із запуску деяких із найбільш чутливих супутників національної безпеки США.

Військові чиновники США високо оцінили роль, яку портативні термінали Starlink відіграли в Україні після вторгнення Росії у підтримці зв’язку між цивільним населенням і забезпеченні важливого зв’язку для армії країни.

Starlink – останні новини

23 березня 2024 року стало відомо, що термінали Starlink почали активно використовувати російські війська. Тоді повідомлялося, що росіяни не можуть використовувати термінали в глибині Росії. Втім, поблизу лінії фронту, на дистанції від 30 до 50 кілометрів, це можливо.

У квітні міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що Україна знайшла спосіб, який допоможе значно обмежити можливості російських загарбників у користуванні терміналами Starlink.

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