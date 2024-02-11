Зокрема, американську систему використовують загарбники в Донецькій області.

Окупаційні війська Російської Федерації дійсно використовують термінали супутникового зв'язку Starlink у війні проти України. Дану інформацію підтвердило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідники опублікували перехоплення розмови росіян.

"Радіоперехоплення розмови загарбників свідчить, що для налагодження доступу до Інтернету термінали Starlink встановили, наприклад, у підрозділах 83-ї отшбр ЗС РФ", - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони у Facebook.

Зазначається, що 83-тя десантно-штурмова бригади РФ діють у Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку.

Окупанти використовують Starlink на фронті - що відомо

Українські військові повідомили, що РФ почала масово використовувати Starlink на фронті. При цьому портал Defense One також підтвердив цю інформацію. Термінали Росія закуповує через треті країни.

Сама компанія заявила, не веде бізнес в РФ і робота Starlink на російській території заблокована. Правда, Москва може використовувати ці системи на території України для цього надається помилковий GPS-сигнал на Термінал Starlink.

Вас також можуть зацікавити новини: