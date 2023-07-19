Достовірну інформацію про роботу розвідки і її керівника можна черпати з офіційних каналів, підкреслили у ГУР Міноборони.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов не робив заяву про нібито причетність українських спецслужб до сьогоднішньої пожежі на полігоні, який знаходиться в Кіровському районі тимчасово окупованого Росією Криму.

Про це агентству УНІАН повідомили у ГУР Міноборони України, коментуючи інформацію, розповсюджену нібито каналом Буданова Telegram, яку підхопило багато російських та українських ЗМІ. На каналі зазначалося - нібито Буданов заявив, що "проведено успішну операцію в окупованому Криму, ворог приховує масштаби завданих збитків і кількість втрат у живій силі".

Навіть нібито від його імені була подяка українським патріотам у Криму "за додаткові докладні відомості та відео спільної роботи Головного управління розвідки та Збройних сил України".

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"Такої заяви не було", - про це в коментарі агентству УНІАН сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов щодо нібито заяви Буданова.

Інший представник ГУР Андрій Черняк в коментарі УНІАН наголосив, що офіційну інформацію про роботу розвідки і її керівника "можна черпати з офіційних каналів, адреси яких розміщені на офіційному сайті ГУР Міноборони України". Він наголосив, що таких заяв Буданова немає на цих офіційних ресурсах.

Новини Криму - сьогодні це варто знати

Як повідомляв сьогодні, 19 липня, УНІАН, у тимчасово окупованому росіянами Криму виникла пожежа на полігоні, там лунали потужні вибухи.

Ватажок окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов в Telegram написав, що з чотирьох населених пунктів поблизу полігону хочуть тимчасово евакуювати понад 2 тис. жителів. Через НП на полігоні траса "Таврида" частково перекрита. Пізніше Аксьонов стверджував, що унаслідок інциденту на полігоні ніхто не постраждав.

Згодом у Державній прикордонній службі України написали, що на Старокримському полігоні "закурив" склад з боєкомплектом.

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