Водночас, генеральний секретар Альянсу відзначив, що вже на початковій стадії наступальних операцій українці добиваються успішних результатів.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг відзначає, що ще зарано говорити, чи стане великий контрнаступ України поворотним моментом у війні, яку розпочала Росія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу перед дводенним засіданням міністрів оборони країн-членів Альянсу, яке відбудеться 15-16 червня у Брюсселі.

"Ми зустрічаємося у час, коли Україна проводить великий контрнаступ. Це ще початкові дні і ми не знаємо, чи це стане переломним моментом у війні. Але ми бачимо, що українці добиваються успіхів і звільняють більше землі", - повідомив Столтенберг.

"Ми знаємо, що чим більше українці роблять досягнень, тим сильнішою буде їхня позиція за столом переговорів. Чим більше Україна здобуває успіхів, тим імовірніше буде, що президент Путін усвідомить, що він не може виграти на полі бою, але повинен вести переговори про справедливий мир", - наголосив Столтенберг.

Генеральний секретар Альянсу додав, що прогрес, який спостерігається на полі бою, свідчить про мужність і налаштованість Сил оборони України.

"Це також демонструє, що підтримка, яка надається союзниками НАТО, має велике значення на полі бою", - додав він.

Успіхи ЗСУ на фронті

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про частковий успіх наступу Збройних сил України на фронті. Зокрема, біля Бахмута українські захисники просунулися вперед на 200-500 м, а на Запорізькому напрямку - на 300-350 м.

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