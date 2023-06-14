Зокрема, біля Бахмута українські захисники просунулися вперед на 200-500 м, а на Запорізькому напрямку - на 300-350 м.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про частковий успіх наступу Збройних сил України на фронті.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, мають частковий успіх", - повідомила Маляр у Telegram.

Зокрема, минулої доби на різних ділянках Бахмутського напрямку українські захисники пройшли вперед від 200-500 м, а на Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300-350 м.

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"Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога", - наголосила Маляр.

Вона зазначила, що на Бердянському напрямку бої тривають поблизу села Макарівка, а на Маріупольському напрямку - в районах Новоданилівки та Новопокровська.

Разом з тим, ворог несе втрати як в живій силі, так і в техніці та озброєнні.

У зв'язку з цим, заступниця міністра повідомила, що за вчорашню добу ворог втратив артилерійську батарею самохідних гармат; 2 комплекси РЕБ; зосередження автомобільної техніки (до 10 одиниць); радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби; і зенітно-ракетний комплекс.

Війна в Україні - новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 червня, речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов зазначив, що Сили оборони України за останні три дні в ході наступальної операції просунулись на відстань від 200 метрів до 1,4 км і звільнили близько 3 квадратних кілометри.

Протягом минулого тижня українські захисники та захисниці звільнили 90 квадратних кілометрів територій та 7 населених пунктів. Зокрема, звільнено такі населені пункти: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

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