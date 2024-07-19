Генсек наголосив про важливості підтримувати України, особливо на тлі побоювань, що Трамп повернеться у Білий дім.

Союзникам НАТО треба бути готовими до того, що війна в Україні затягнеться мінімум на десятиліття. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю BBC.

"Головне тут те, що чим сильніше ми підтримуємо Україну і чим довше ми готові її підтримувати, тим швидше війна може закінчитися. Парадокс у тому, що Путін зараз вважає, що може нас пересидіти. Тому війна і триває. А коли ми дуже ясно даємо зрозуміти, що ми тут надовго, що ми маємо твердий намір довго допомагати Україні, тоді ми створюємо умови для розв’язання конфлікту, за якого Україна візьме гору як суверенна незалежна держава", - сказав генсек Альянсу.

Столтенберг також закликав Єропу збільшити асигнування на військову допомогу Україні і нагадав про побоювання, що після перемоги на виборах у США Дональд Трамп або уріже або зовсім припинити фінансування України.

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Нещодавно в НАТО оголосили, що з вересня 2024 року координацією військової допомоги Україні буде займатися спеціальний підрозділ в німецькому місті Вісбаден.

"Це забезпечить більшу передбачуваність і підзвітність допомоги, а також продемонструє, що ми маємо твердий намір і далі підтримувати Україну", - резюмував Столтенберг.

Як закінчиться війна з Росією - думки

Раніше американський генерал Веслі Кларк заявив, що війна в Україні закінчиться тоді, коли російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що не зможе перемогти й утримувати тимчасово окуповані території.

Водночас Bloomberg пише, що, цілком імовірно, певна форма територіальних поступок стане частиною домовленого припинення війни, яку розпочав Путін, але це має бути рішення України.

При цьому командувач сил НАТО в Європі генерал армії Крістофер Каволі заявив, що, незалежно від того, чим закінчиться війна в Україні, Європа та Сполучені Штати впродовж багатьох років матимуть справу з сильнішою та злішою Росією.

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