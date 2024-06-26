'Дякую, але ні': Bloomberg розкрив, що криється за 'мирними' пропозиціями Путіна

Навряд чи Путін готовий завершувати війну переговорами, обмежуючись отриманням вже завойованих територій.

"Мирна" пропозиція диктатора Володимира Путіна щодо України несерйозна. Втім, війни не завжди закінчуються справедливо.

Як пише Bloomberg, цілком ймовірно, що певна форма територіальних поступок стане частиною домовленого припинення війни, яку розпочав Путін, але це має бути рішення України.

"Для Путіна абсурдно вимагати таких поступок до початку переговорів. Більше того, якщо переговори колись почнуться, до пропозицій Путіна слід ставитися з крайнім скептицизмом. Дев'ять із 10 українців кажуть, що не довіряють йому, і вони мають рацію: він має бездоганний досвід використання переговорів для перегрупування та планування наступного нападу", - пише агентство. Відео дня

США та їхні друзі повинні показати, що вони це розуміють. Є певний прогрес. На нещодавньому саміті "Великої сімки" в Італії США та Японія підписали з Україною угоди про безпеку на 10 років, що свідчить про рішучість підтримувати Київ. Союзники працюють над пошуком відповідальних шляхів використання заморожених російських активів для підтримки фінансів України. Є запізнілі кроки щодо посилення санкцій, які все ще мають надто багато прогалин, що дозволяє Путіну накопичувати більше ресурсів для своєї війни.

Рішення адміністрації Байдена дозволити Україні використовувати зброю, надану США, проти військових цілей у Росії було ще одним давно назрілим зрушенням. Як нещодавно заявив президент Франції Еммануель Макрон, немає сенсу давати Україні зброю, а потім забороняти їй захищатися. Скасування обмежень Вашингтоном не заходить достатньо далеко, обмежуючись цілями навколо Харкова. Таку ж логіку слід застосувати, як мінімум, до інших прифронтових районів поблизу кордону.

Зміцнення можливостей України також вимагатиме критичних поставок боєприпасів та посилення протиповітряної оборони. Російська авіація відіграє все більшу роль, і її атаки стають все більш невибірковими: щомісяця на країну обрушується 3000 високоруйнівних плануючих бомб. Україні також потрібна додаткова допомога у підготовці та оснащенні резервів і новобранців.

"Європі слід більше думати про те, щоб забезпечити свою підтримку в майбутньому. Це вимагає змін в оборонному плануванні, координації та виробництві — щоб континент міг задовольняти власні оборонні потреби, підтримувати Україну та стримувати Росію в довгостроковій перспективі. Ще одним серйозним викликом стане допомога у відбудові України. Зусилля з ремонту, відновлення та розмінування мають бути продовжені: ця робота не може чекати, поки закінчиться війна", - наголошує агентство.

Зазначається, що Путін заповнив поле бою погано навченими та погано оснащеними силами; підтримував альянси з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм; і здійснювали невибіркові напади на цивільні цілі.

"Його здатність до руйнування вражає. Але ціна його війни також зростає для Росії, і її стає все важче замаскувати. Час не обов’язково на його боці. Дії Путіна говорять багато про що. Його пропозицію щодо переговорів в обмін на територію слід розглядати як останню спробу розділити союзників і придушити підтримку Заходу. Дякую, але ні", - підсумувало агенство.

Чи можливі мирні переговори з РФ - що вже повідомлялося

Напередодні ініційованого Києвом саміту миру в Швейцарії (проходив 15-16 червня без участі РФ) Володимир Путін висунув вимоги нібито для припинення війни в нашій країні. Зокрема, диктатор зажадав відмови від низки областей - Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської. Українська влада не раз наголошувала, що не погоджуватиметься на ультиматуми росіян.

За підсумками саміту миру десятки держав підтримали декларацію, в якій йшлося про те, що під контроль Києва потрібно повернути Запорізьку атомну електростанцію. Крім того, повідомлялося, що може бути проведено другий саміт миру, на який можливе запрошення представника Росії.

Довідка УНІАН. 23 червня російські загарбники в Севастополі збили ракету над пляжем. За останніми відомостями, внаслідок падіння уламків є чотири жертви, а ще 151 людина постраждала. Примітно, що самі росіяни звинувачують у загибелі людей українських військових. До збиття ракети, за відомостями місцевих жителів, у Севастополі не лунала сирена.

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