28-річний Ейден Аслін і 48-річний Шон Піннер були засуджені до страти разом з громадянином Марокко Сааудуном Брахімом.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що для порятунку військовополонених британців, яким загрожує смертна кара, Великобританія має вести діалог з "ДНР".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Неодноразово інформували посольство Великобританії в Москві про те, що з усіх питань полонених англійців слід звертатися до влади "ДНР" або "ЛНР". Наскільки ми розуміємо, ніякої ініціативи в цьому плані Лондон не проявив, навіть попри прохання до британської влади родичів найманців", - додала Захарова.

Захарова також заявила, що ці громадяни "відповідно до міжнародного гуманітарного права" нібито "не мають права на статус військовополоненого".

Як писав УНІАН, 9 червня російські державні ЗМІ повідомили, що двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін і 48-річний Шон Піннер, постали перед судом на підконтрольній Росії території в Донецьку, де їх визнали винними в найманстві і здійсненні дій, спрямованих на захоплення влади і повалення так званого конституційного ладу невизнаної псевдореспубліки "ДНР". Згідно з повідомленнями, вони були засуджені до страти разом з громадянином Марокко Сааудуном Брахімом.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трас засудила рішення бойовиків "ДНР" вбити трьох іноземних добровольців, які захищали від російських окупантів Україну. Вона вказала, що іноземці є військовополоненими.

У США також заявили, стурбовані винесенням смертного вироку трьом іноземним громадянам у так званій "ДНР" і закликали Росію дотримуватися норм гуманітарного права.

Раніше дружина кума Путіна, одного з лідерів "ОПЗЖ", обвинуваченого в держзраді, Віктора Медведчука - Оксана Марченко виступила з пропозицією обміняти її чоловіка на громадян Великобританії, які потрапили в полон до російських окупантів. Сполучене Королівство заявляло, що не допомагатиме Москві з перспективою такого обміну.

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