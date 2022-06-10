У США закликали Росію дотримуватися норм гуманітарного права.

США стурбовані винесенням смертного вироку трьом іноземним громадянам у так званій "ДНР" і закликали Росію дотримуватися норм гуманітарного права.

Про це написав у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми серйозно стурбовані повідомленнями про фіктивний "суд" та вироками щодо комбатантів, які законно служать у Збройних силах України. Ми закликаємо Росію та підконтрольні їй сили поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права та захист, надані військовополоненим", - йдеться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ України заявило, що "суд" над громадянами Великобританії в окупованому Донецьку є нікчемним і має пропагандистський характер.

9 червня російські державні ЗМІ повідомили, що двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін та 48-річний Шон Піннер, постали перед судом на підконтрольній Росії території в Донецьку, де їх визнали винними у найманстві та в скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення так званого конституційного ладу невизнаної псевдореспубліки "ДНР". Згідно з повідомленнями, вони були засуджені до страти разом із громадянином Марокко Сааудуном Брахімом.

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