Міністр нагадала, як минулого разу, коли російському диктатору пішли на поступки, він вдертся в Грузію, Крим і Донбас.

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трас виступила із застереженням від спроб Заходу "умиротворити" російського диктатора Путіна. Єдиний спосіб припинити війну – приборкати агресора силою.

Про це повідомляє газета The Telegraph.

Російську агресію не можна втихомирити. Її потрібно зустріти силою, – каже Трас. – Ми не повинні допустити розвитку затяжного і ще болючішого конфлікту в Україні.

Міністр зазначила, що Захід повинен "засвоїти уроки історії" після того, як президенту РФ пішли на поступки, а він вдерся в Грузію, Крим і Донбас.

Ми повинні бути непохитні в забезпеченні перемоги України військовою допомогою і санкціями. Тепер ми вже не можемо прибрати ногу з педалі газу – заявила глава МЗС.

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна буде боротися з окупантами, поки не поверне всі свої землі. Він допустив можливість переговорів з РФ, але тільки після того, як російська сторона відведе війська до лінії, яка була до 24 лютого.

Видання Reuters дізналося, що три країни ЄС виступають за мирні переговори. Серед них – Угорщина і Кіпр, які є одними з держав, які найбільше критикують новий пакет санкцій ЄС проти Росії, який протягом тривалого часу блокувався через внутрішні розбіжності.

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