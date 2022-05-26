Міністр закордонних справ Британії Ліз Трас виступила із застереженням від спроб Заходу "умиротворити" російського диктатора Путіна. Єдиний спосіб припинити війну – приборкати агресора силою.
Про це повідомляє газета The Telegraph.
Російську агресію не можна втихомирити. Її потрібно зустріти силою, – каже Трас. – Ми не повинні допустити розвитку затяжного і ще болючішого конфлікту в Україні.
Міністр зазначила, що Захід повинен "засвоїти уроки історії" після того, як президенту РФ пішли на поступки, а він вдерся в Грузію, Крим і Донбас.
Ми повинні бути непохитні в забезпеченні перемоги України військовою допомогою і санкціями. Тепер ми вже не можемо прибрати ногу з педалі газу – заявила глава МЗС.
Раніше президент Зеленський заявив, що Україна буде боротися з окупантами, поки не поверне всі свої землі. Він допустив можливість переговорів з РФ, але тільки після того, як російська сторона відведе війська до лінії, яка була до 24 лютого.
Видання Reuters дізналося, що три країни ЄС виступають за мирні переговори. Серед них – Угорщина і Кіпр, які є одними з держав, які найбільше критикують новий пакет санкцій ЄС проти Росії, який протягом тривалого часу блокувався через внутрішні розбіжності.
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