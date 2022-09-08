Міллі наголошує, що РФ не досягнула своїх стратегічних цілей через помилки та завдяки мужності українських військових та народу, а також міжнародній підтримці України.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що стратегічні цілі Росії в Україні не реалізовані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-5"), яке відбулось на авіабазі у Німеччині.

"Росіяни досягли незначного тактичного успіху в різних частинах на сході України, але їхні стратегічні цілі провалилися", - наголосив Міллі, додавши, що війна ще не завершилася.

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Водночас генерал США зазначив, що РФ не досягнула своїх стратегічних цілей через помилки та завдяки мужності українських військових та народу, а також міжнародній підтримці України.

Міллі зауважив, що українські військові пристосувалися до російської стратегії ведення боїв.

За його словами, незважаючи на те, що українці кількісно поступаються росіянам в озброєнні та чисельності особового складу, вони продемонстрували кращу тактичну майстерність і більшу волю відстоювати власну країну і свободу.

"Допомога прибуває в країну. Ми бачили, як українці ефективно поєднували системи озброєння, які ми їм надаємо, з маневруваннями Збройних сил, відмінним командуванням і контролем для здобуття бажаних результатів. І ми бачимо, як це відбувається сьогодні під час останніх операцій українців на півдні", - сказав Міллі.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України звільнили понад 20 населених пунктів у Харківській області.

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