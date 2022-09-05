Тим часом, українці досягають "реальних успіхів", але бої йдуть "ближні та жорсткі", сказав британський міністр.

Російська армія зазнала жахливих втрат, атакувавши Україну, і не досягши при цьому явного прогресу в досягненні своїх цілей.

Про провали російської армії в Україні міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розповів у британському парламенті, пише Express.

"Росія продовжує втрачати значну кількість обладнання та живої сили. ЗЗа оцінками, на сьогоднішній день загинуло понад 25000 російських солдатів, а загалом, якщо включити вбитих, взятих у полон, або десятки тисяч дезертирів, які зараз повідомляють, це понад 80000 загиблих, поранених та інших категорій. Це матиме довготривалий вплив на російську армію та її майбутню боєздатність", - сказав Воллес.

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Вын також наголосив, що на 194-й день війни Росія не змогла досягти жодної зі своїх стратегічних цілей, хоча загалом ця кампанія була "запланована на місяць".

Тим часом, українці досягають "реальних успіхів", але бої йдуть "ближні та жорсткі", сказав британський міністр.

"Україна завдала серйозної шкоди ряду переправ через річку з метою обмеження матеріально-технічної підтримки Росії. Станом на сьогодні українська армія веде бойові дії з російськими військами як артилерією, так і наземними силами. Вони досягають реальних здобутків, але зрозуміло, що, як ми бачили в інших місцях цього конфлікту, бої ведуться впритул і важко, і Україна зазнає втрат, пов’язаних з наступом", - сказав Воллес, коментуючи ситуацію на Півдні України.

Він також додав, що британський уряд продовжує надавати військову допомогу Україні та працює над додатковим пакетом підтримки.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" та "демілітаризацію" української держави.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети. Також у окупованих районах росіяни скоюють воєнні злочини, катуючи й жорстоко вбиваючи цивільне населення.

Володимир Путін стверджував, що кінцевою ціллю війни в Україні нібито є захист Донбасу і створення умов, які гарантують безпеку РФ.

Початкова спроба росіян захопити Київ блискавичним штурмом була зірвана, що змусило російську армію перегрупуватися та зосередитися на артилерійській кампанії на сході. Двосторонні переговори про припинення вогню були зірвані після виявлення доказів воєнних злочинів, скоєних російськими окупаційними військами у квітні.

Дії Росії були засуджені західними країнами, які запровадили санкції проти Москви. Утім, "бучанські кати" отримують зарплатню в російському "Газпромбанку", який досі уникнув масштабних санкцій Заходу.

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