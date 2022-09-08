Українські військові вклинились в оборону російського окупанта на глибину до 50 км.

У Харківській області українськими захисниками звільнено понад 20 населених пунктів, які тимчасово були окуповані російськими загарбниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов повідомив під час онлайн-брифінгу.

Зокрема, за його словами, в рамках проведення оборонної операції на Харківському напрямку з метою відновлення втрачених територій з початку тижня Збройні сили України у взаємодії з підрозділами Національної гвардії й іншими силовими структурами ведуть активні дії на визначених напрямках.

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"На даний час військові частини вклинились в оборону противника на глибину до 50 км. Тривають фільтраційні дії у низці населених пунктів. В ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів", - заявив Громов.