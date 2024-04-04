За словами військового, ПТРК не зникнуть, проте більшу частину роботи заберуть FPV-дрони.

Командир ПТРК з позивним "Джек" розповів, аби успішно знищувати бронетехніку ворога, кожен підрозділ протитанкового ракетного комплексу заздалегідь проводить ретельну підготовку. За його словами, дуже добре в роботі себе показують українські комплекси "Стугна", проте й російські "Корнет", які вдається захопити в окупантів, теж мають свої плюси. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Фокус".

Військовий зазначив, що на відео в мережі палаюча техніка ворога має дуже ефектний вигляд, проте варто пам'ятати, що українські захисники прикладають до цього великі зусилля, адже треба вгадати час, момент та взяти до уваги висоту або низину, також важливим аспектом є і погодні умови.

"Є думка, що ми сильно відрізняємось від піхотинців, але це не так. Багато хто думає, що ми стоїмо десь там позаду, когось прикриваємо. Ні! Насправді операції з протитанкового знищення через дефіцит боєприпасів і засобів вогневого ураження є вилазками далі за піхоту, за нуль. В сіру зону, десь в якісь кущі. В таких умовах, щоб тебе ніхто не міг побачити аж до того, що треба декілька годин до доби сидіти і не рухатись, бо з навалою дронів та FPV - це може бути дуже-дуже небезпечно. Інколи є завдання, які можуть виконати тільки розрахунки ПТРК", - пояснив Джек.

За словами воїна, найголовніше, що треба зробити після пострілу та знищення техніки противника, це швидко зібратись та поміняти місце свого розташування, оскільки армія РФ оперативно визначає місце удару та починає обстрілювати з усього, що має.

"Росіяни розуміючи, що по них працює ПТУР, вони починають насипати всім, що у них є: артилерія, міномети, РСЗВ, авіація. Для них це був як вогонь, треба знищити. Вони відстежували нас", - додав військовослужбовець.

Джек запевнив, що ПТРК не зникнуть з поля бою, проте більшу частину роботи заберуть саме FPV-дрони, адже вони можуть бити на 10-12 кілометрів порівняно з ПТРК, який має вдвічі меншу дальність.

"Крім того, сьогоднішні ПТРК працюють з лазерним наведенням, а сучасна бронетехніка іноді має просунуті системи захисту. Екіпаж танку бачить, що його машину зараз атакують, електроніка визначає напрямок лазерного променя і танк починає гасити в цю точку і випускати дим, щоб завадити навести ракету", - наголосив він.

Командир ПТРК підкреслив, що дроном значно простіше підлетіти до цілі, попри те, що керувати FPV складно, проте навіть якщо безпілотник зіб'ють, це дозволить не втратити життя військових, що є найважливішим завданням на фронті.

Знищення військової техніки ворога: останні новини

Як писав УНІАН, українські захисники знищили бронегрупу окупантів на Бахмутському напрямку. Як стало відомо, для того, аби просунутися, командування РФ відправило до бою шість бронемашин з піхотою, проте українським бійцям під час бою вдалося знищити чотири з них, дві машини змогли відступити.

Також командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомляв, що у березні сили ППО знищили понад 300 ворожих безпілотників. За його словами, було знищено 151 БпЛА "Shahed-131/136", 45 БпЛА "Zala", 13 БпЛА "Supercam", 92 БпЛА "Ланцет", 21 БпЛА "Орлан-10", 4 БпЛА невизначеного типу.

Вас також можуть зацікавити новини: