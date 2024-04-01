Зокрема, було знищено дрони різних типів.

Упродовж березня протиповітряна оборона збила понад 300 російських безпілотників. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telеgram.

"Протягом березня 2024 року ППО Сухопутних військ знищила 326 засобів повітряної розвідки та нападу противника", - заявив він.

А саме, за словами Павлюка, було знищено 151 БпЛА "Shahed-131/136", 45 БпЛА "Zala", 13 БпЛА "Supercam", 92 БпЛА "Ланцет", 21 БпЛА "Орлан-10", 4 БпЛА невизначеного типу.

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"В умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різноманітних засобів радіоелектронної боротьби", - наголосив Павлюк.

Як повідомляв УНІАН, за минулий тиждень українськими захисниками знищено понад 5 тисяч окупантів та 1088 одиниць озброєння та військової техніки противника. За тиждень ЗСУ знищили 90 танків, 146 бойових броньованих машин, 195 артилерійських систем, п'ять РСЗВ, 20 установок ППО, 310 одиниць автотехніки, 45 одиниць спецтехніки. Окрім цього, нашими захисниками знищено 56 ворожих ракет та 221 БпЛА.

Водночас, з 17 по 24 березня 2024 року армія РФ "схудла" на понад 6 тисяч своїх солдатів. Крім того, суттєвих втрат зазнали 1 тис. 169 одиниць озброєння та військової техніки російських військ.

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