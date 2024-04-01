У селі Іванівське ЗСУ знищили чотири бронемашини армії РФ.

Українські бійці ліквідували ворожу бронегрупу у селі Іванівське, що на Донеччині. Відомо, що окупанти намагалися просунутися у населеному пункті. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Гострі картузи", передає "Мілітарний".

"Іванівське. Околиці Бахмута, які просто в пеклі тримають українські захисники. На відео спроба ворожого штурму, заїхало 6 коробочок, виїхали дві", - підписали свій допис автори каналу.

Відомо, що наразі на Бахмутському напрямку тривають запеклі бої за контроль над Іванівським, частини якого контролюють українська та російська армії. Нещодавно для того, аби просунутися, російське командування на одній із вулиць відправило до бою шість бронемашин з піхотою. Така бронегрупа складалася з бойових машин БМД-2 та БМП-2, що атакували українську піхоту за допомогою своїх 30-міліметрових гармат.

Проте під час бою українським захисникам вдалося знищити чотири бронемашини окупантів, дві машини змогли відступити.

Своєю чергою командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї Окремої штурмової бригади Юрій Федоренко зазначив для радіо НВ, що загарбники весь час штурмують у напрямку Іванівського.

"Що стосується Іванівського, то тут супротивник намагається вирівнювати лінію фронту у напрямку Часового Яру. Справді, місяць тому ворог мав тактичний успіх і зайняв передні вулиці Іванівського. Втім, сьогодні говорити про цілковитий контроль Іванівського супротивником зарано", - пояснив воїн.

Станом на сьогодні за даними карти deepstatemap приблизно 40% Іванівського окупував ворог, інша частина території залишається підконтрольною ЗСУ.

"У напрямку Іванівського тривають тяжкі й виснажливі бої. Половина Іванівського зараз перебуває під контролем Сил оборони, інша частина населеного пункту захоплена окупантами. У напрямку Кліщіївки та Андріївки окупанти теж здійснюють ударні штурмові дії. Втім, теж критичного успіху не мають", - додав командир.

Війна в Україні: останні новини

Раніше в ЗСУ розповіли, як змінилася тактика РФ через "літакопад", адже відомо, що окупанти втратили певну частину своїх літаків, зокрема А-50. За словами начальника об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, тепер Росія обережно застосовує авіацію та вишукує новий рубіж запуску керованих авіабомб.

Також стало відомо, що російське Міністерство оборони пришвидшило підготовку нових підрозділів для війни в України, тепер вони готують російських окупантів за 27 діб. Водночас заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький зазначив, що такі темпи навчання погіршують якість підготовки російських солдатів.

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