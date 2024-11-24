За словами військового, є бригади, які "показують результат", але їм бракує особового складу.

Найвище військове керівництво України припускається помилок при комплектації особового складу. Про це в інтерв'ю NV сказав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

За його словами, сьогодні на фронті є бригади, які "показують результат", але їм бракує особового складу, і це варто виправити.

"За рахунок цього вже будемо мати досвідчене управління, будемо мати досвідчену сержантську гілку, що надзвичайно важливо на полі бою і що неможливо взагалі в новоствореній бригаді створити", - зазначив військовий.

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На його думку, нині процес комплектації ЗСУ далекий від досконалості, але, ймовірно, найближчим часом "побачимо ефективне рішення":

"Ми створюємо нові бригади, а потім жаліємось, що їх нема чим забезпечувати, офіцерів на них не вистачає, застосувати ми їх не можемо, навіть якщо укомплектували. А поруч з цим є старі, успішні бригади, які все це мають, але бракує особового складу".

Крім того, на думку Жоріна, особовий склад, який потрапляє в досвідчену бригаду, до досвідчених командирів, набагато швидше адаптується, інтегрується і набагато швидше може ефективно виконувати бойові задачі.

"Цього майже неможливо досягти в "нулячій" бригаді, яка потрапляє на лінію фронту, враховуючи ту динаміку подій, яка є зараз, а вона надзвичайно висока", - резюмував військовий.

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