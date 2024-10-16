Людям не хочеться потрапляти в неприємні ситуації під час відпочинку, тому йдуть в ТЦК.

Перевірки в публічних місцях у громадян військово-облікових документів є ефективними, оскільки збільшилась кількість тих, хто добровільно приходить до Територіальних центрів комплектування.

Про це сказала офіцерка сектору мобілізаційно- оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак в ефірі телемарафону. Вона наголосила, що суспільству треба звикати до того, що перевірка військово облікових документів, заходи оповіщення ТЦК та СП разом з правоохоронними органами під час війни це є нормальна практика. За її словами, резонанс від останніх перевірок в місцях відпочинку пов'язаний з тим, що вони проводились у великих містах, а там кількість військовобов’язаних та громадян призовного віку, які підлягають мобілізації вища, а також є більше висвітлення цих подій блогерами та представниками ЗМІ.

За її словами, на публічних заходах працівникам ТЦК зручно працювати, бо там є підтримка правоохоронних органів. "Тому такі заходи дають можливість охопити перевіркою більшу кількість військовозобов’язаних громадян", - сказала Козак.

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Вона наголосила, що рейди ТЦК в публічних місцях були ефективні.

"По роботі в публічних місцях - дані дії були ефективні. Можу сказати, що явка збільшилась. Більше того, можливо, це якимось чином посприяло підвищенню свідомості нашого громадянського суспільства і люди знову почали прибувати добровільно або за повістками", - наголосила Козак.

При цьому вона зазначила, що багато порушників уникають прямого контакту з ТЦК і тому ніколи добровільно туди не прибудуть, навіть за повісткою, тому подібні заходи оповіщення в публічних місцях необхідно продовжувати.

Вона стверджує, що такі заходи простимулювали людей, бо збільшилась кількість добровільних приходів людей в ТЦК. "Так, це дійсно так. По прийомним дням ми це бачимо. Можливо, суспільство усвідомило, що краще добровільно прибути, оновити військово облікові документи, пройти ВЛК, ніж зустрітися в якихось неприємних ситуація під час відпочинку зі співробітниками ТЦК, зокрема, під час концертів". – наголосила Козак.

Візит ТЦК на концерт "Океану Ельзи"

Великий резонанс був, коли 11 жовтня в столиці України після концерту гурту "Океан Ельзи" в "Палаці спорту" співробітники ТЦК із поліцією масово перевіряли документи у чоловіків.

У Харкові співробітники ТЦК та поліція прибули на концерт трьох колективів True Tough, "Ґрунт Палає" і Mordox. Вони забрали музикантів для перевірки документів, внаслідок чого виступи артистів було скасовано.

У своєму Instagram колектив True Tough заявив, що жодної облави не було. За їхніми словами, військкоми та правоохоронці виконували свою роботу і не порушували закону. Музиканти запевнили, що концерт було скасовано лише тому, що перевірка документів тривала довгий час, а після цього усіх відпустили.

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