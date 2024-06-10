Літак було уражено на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що вперше було уражено найсучасніший винищувач Москви Су-57.

Як зазначається у повідомленні на сайті розвідки, 8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії, розташованого за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, було уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.

У ГУР пояснили, що про це свідчать супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі.

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"На знімках видно, що сьомого червня Су-57 стоїть цілий, а вже восьмого біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зауважили, що Су-57 - найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.

На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці таких бойових літаків. "Ураження Су-57 - перший такий випадок в історії", - підкреслили в ГУР.