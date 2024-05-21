Нещодавно повідомлялось, що Україна має отримати датські F-16 "‎протягом місяців"‎.

У той час як F-16 може похвалитись надійністю і універсальністю, розширені стелс-здібності Су-57 представляють для України серйозний виклик, хоча обсяги виробництва цих літаків залишаються низькими, а сама програма зіткнулася з чисельними невдачами. Про це пише американське видання Newsweek.

Окрім технології стелс, Су-57 може похватились двигунами з керуванням вектором тяги, яке дозволяє змінювати напрям тяги двигуна з метою управлінням положенням або кутовою швидкістю літального апарату. На додаток до цього Су-57 має різноманітний набір озброєння.

Су-57 може літати зі швидкістю, яка вдвічі перевищує швидкість звуку, на висоті майже 60 тис футів (більше 18 тис м) і на дальності понад 1800 миль (більше 2800 км).

Відео дня

У той же час, F-16 здатен літати зі швидкістю понад 2 М (близько 1500 миль/год) і працювати на висоті до 50 тис футів, що трохи нижче, ніж може літати Су-57. F-16 має бойовий радіус приблизно 340 миль із внутрішнім запасом палива і перегінну дальність понад 2 тис миль із зовнішніми баками.

Американські літаки мають модернізовані радіолокаційні станції, такі як AN/APG-66, які можуть відстежувати цілі як у повітрі, так і на землі на відстані понад 60 миль.

Втім, американці вважають F-16 одним із найскладніших в обслуговуванні серед літаків своїх Повітряних сил. Цей факт може бути таким же викликом для українців, як і самі польоти.

"Для того, щоб F-16 були ефективними, Україні необхідно створити та підтримувати розгалужену інфраструктуру підтримки та логістики", – заявив Newsweek полковник Морської піхоти США у відставці Марк Канчіан. За його словами, поява F-16 не призведе до негайної зміни ситуації.

Коли Україна отримає F-16

У травні повідомлялось, що F-16 з Данії будуть у розпорядженні українських Повітряних сил протягом місяця.

Пізніше стало відомо, що інформацію із заяви прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксена зрозуміли не вірно і насправді датські літаки з'являться "‎протягом місяців"‎.

Також УНІАН писав, що Україна вже отримала перший тренажер винищувача F-16.

Вас також можуть зацікавити новини: