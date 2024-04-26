Вчора цей літак було задіяно для пуску ракет по Україні.

Літаки Су-57 Росія і раніше використовувала для ударів по Україні, але росіяни намагаються їх берегти від збиття. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Саме з цього літака вчора були запущені ракети по Україні. "Літак Су- 57 росіяни вже раніше використовували, однак намагаються його тримати на великій відстані", - зазначив Євлаш. За його словами, ворог розуміє, що він може бути уражений українською ППО. "Вони розуміють, що це досить дороге брязкальце і сильно бережуть. Це для них дорога і своєрідна іграшка", - сказав речник Повітряних сил.

Ці літаки можуть нести ракети Х-69, якими, ймовірно, було знищено найпотужнішу електростанцію Київщини - Трипільську ТЕС.

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Удари окупантів по Україні

25 квітня оголошувалася тривога, оскільки в акваторії над Чорним морем був помічений літак Су-57, який ніс керовані авіаційні ракети. Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповідав, що відбулися пуски, але ракета не досягла цілі. За його словами, ракета пройшла через Миколаївську та досягнула Кіровоградської області, а після цього змінила свій курс в напрямку Кривого Рогу і "не досягла цілі".

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник вважає, що ракети Х-69 - це "серйозна зброя", яку не варто недооцінювати. Вона "заточена" під найновіший авіційний комплекс росіян СУ-57. За його словами, у росіян всього 11 таких машин у строю.

11 квітня видання Defense Express із посиланням на власні джерела повідомило, що російські окупанти застосували свої нові крилаті ракети Х-69, які дозволили їм повністю знищити найпотужнішу електростанцію Київщини - Трипільську ТЕС.

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