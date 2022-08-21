Канцлера Німеччини знову розкритикували за недостатню допомогу Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в Україну незабаром повинні прибути системи ППО IRIS-T і радіолокаційна станція контрбатарейної боротьби COBRA.

Про це він сказав під час дня відкритих дверей федерального уряду, пише Tagesschau.

На питання колишнього генерала Бундесверу Клауса Віттмана про те, чому Німеччина не поставляє Україні бронетранспортери, Шольц заявив, що країна поставляє "дуже багато зброї", в тому числі "найсучасніше і ефективне обладнання".

Він нагадав про плановані поставки ЗРК IRIS-T і артилерійської РЛС COBRA.

"Скоро будуть", - запевнив канцлер ФРН.

Колишній генерал Віттманн звинуватив Шольца в тому, що Німеччина недостатньо допомагає Україні і що складається враження, що Шольц був заляканий президентом РФ Володимиром Путіним.

Раніше УНІАН розповідав про можливості зенітного ракетного комплексу IRIS-T SLM.

Нагадаємо, Канцлер Німеччини заявляв, що Україна отримує зброю, якої немає навіть у німецької армії. Його неодноразово звинувачували в затягуванні поставок озброєння для української армії.

Згідно з останнім опитуванням, майже дві третини населення Німеччини незадоволені роботою Олафа Шольца.

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