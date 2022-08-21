Канцлера підтримали тільки 25% респондентів, а в разі проведення виборів на поточний момент він зайняв би тільки третє місце.

Згідно з даними свіжого опитування, майже дві третини населення Німеччини незадоволені роботою федерального канцлера Олафа Шольца. У разі проведення виборів зараз він програв би двом конкурентам. У правлячої коаліції "світлофор" (Ampel-Koalition) аналогічні показники.

Опитування провів Інститут ринкових і соціальних досліджень Insa-Consulere на замовлення німецького видання Bild am Sonntag.

Респонденти ділилися думкою з 15 по 19 серпня. Всього в опитуванні взяли участь 1427 осіб. З них 62% незадоволені роботою канцлера Шольца. Зворотну точку зору висловили тільки 25% людей. На виборах в поточній ситуації чинний глава німецького уряду зайняв би тільки третє місце. Попереду опинилися б міністр економіки Роберт Хабек (25%) і лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц (19%).

У правлячої коаліції" світлофор " аналогічні показники. Її робота не влаштовує 65% респондентів, а підтримку висловили тільки 27%. Те ж саме стосується Соціал-демократичної партії Шольца. Після виборів до Бундестагу вона опустилася на третє місце (19% голосів). Попереду йдуть ХДС/ХСС (28%) і "зелені" (21%).

Нагадаємо, в середині серпня канцлер Німеччини висловився проти заборони на видачу віз для росіян. Він закликав "подумати про дисидентів". А пізніше Шольц виступив за продовження дипломатичних бесід з Путіним. Якраз в цей час проводилося опитування.

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