З перших днів повномасштабного вторгнення Німеччина постачає ЗСУ зброю і боєприпаси, заявив Шольц.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що інформація ЗМІ про скорочення військової підтримки України не відповідає дійсності.

Про це він заявив в інтерв'ю Globe and Mail.

Глава німецького уряду відповів, що "з перших днів після нападу Росії на Україну" країна постачає ЗСУ зброю і боєприпаси.

"Ми доставили все, що у нас було: протитанкові і зенітні комплекси, міни, гармати, тонни боєприпасів і нелетальної допомоги. Відтоді ми перейшли на складніші і дорожчі системи. Самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню, зенітні комплекси, контрбатарейні РЛС. Деякі з цих систем настільки нові, що їх було вироблено дуже мало, а деякі з них навіть не були представлені в Бундесвері", - стверджує Шольц.

Німеччина, додав він, також забезпечує навчання українських екіпажів.

"Поки ми говоримо, українців навчають новому і більш складному обладнанню в декількох місцях в Німеччині. І ми будемо продовжувати надавати цю підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно", - додав Шольц.

Як писав УНІАН з посиланням на німецькі ЗМІ, передача Україні німецьких ЗРК Iris-t SLM затримується через відсутність дозволу з боку канцлера ФРН Олафа Шольца.

Операцію схвалило Міністерство економіки ФРН, але підсумковий дозвіл має видати Федеральна рада безпеки.

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