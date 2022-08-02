Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що інформація ЗМІ про скорочення військової підтримки України не відповідає дійсності.
Про це він заявив в інтерв'ю Globe and Mail.
Глава німецького уряду відповів, що "з перших днів після нападу Росії на Україну" країна постачає ЗСУ зброю і боєприпаси.
"Ми доставили все, що у нас було: протитанкові і зенітні комплекси, міни, гармати, тонни боєприпасів і нелетальної допомоги. Відтоді ми перейшли на складніші і дорожчі системи. Самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню, зенітні комплекси, контрбатарейні РЛС. Деякі з цих систем настільки нові, що їх було вироблено дуже мало, а деякі з них навіть не були представлені в Бундесвері", - стверджує Шольц.
Німеччина, додав він, також забезпечує навчання українських екіпажів.
"Поки ми говоримо, українців навчають новому і більш складному обладнанню в декількох місцях в Німеччині. І ми будемо продовжувати надавати цю підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно", - додав Шольц.
Як писав УНІАН з посиланням на німецькі ЗМІ, передача Україні німецьких ЗРК Iris-t SLM затримується через відсутність дозволу з боку канцлера ФРН Олафа Шольца.
Операцію схвалило Міністерство економіки ФРН, але підсумковий дозвіл має видати Федеральна рада безпеки.