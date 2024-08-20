На вулицях Суджі можна зустріти як місцевих жителів, так і тих, хто приїхав забрати своїх родичів, але був змушений залишитися в місті.

Суджа – районний центр у Курській області, над яким було встановлено контроль українських військ. Кореспондент УНІАН побував у місті, поспілкувався з місцевими жителями і з'ясував, що там зараз відбувається.

Як виявилося, РФ власноруч "декомунізувала" пам'ятник Лєніну в центрі міста. Він був зруйнований ударом російського дрона.

На вулицях Суджі можна зустріти як місцевих жителів, так і тих, хто приїхав забрати своїх родичів, але був змушений залишитися в місті після пошкодження свого автомобіля осколками.

"Будь ласка, зробіть нам коридор, і люди вийдуть усі звідси, куди-небудь. Я приїхав за мамою, у мене мама лежить", – сказав росіянин, який не знає тепер, як покинути місто.

Жителі Суджі кажуть, що кількість обстрілів за останні кілька днів зменшилася. У місті немає колодязів, тому місцеві перші дні кип'ятили річкову воду для пиття. Подачу технічної води в місто Україна організувала вчора, а відсьогодні в Суджі почали прийом українські військові медики.

"Сьогодні було 10-15 людей, провели прийом, надали допомогу. Була жінка з осколковим пораненням. Будемо тут лікувати, я зробив хірургічну обробку рани, почистив її. Завтра продовжиться лікування", – розповів УНІАН військовий медик Владислав.

17-річна мешканка Суджі на ім'я Уляна розповіла, що евакуації в місті не було, а вся адміністрація одразу втекла. За словами дівчини, питну воду в Суджу оперативно привезли ЗСУ, але тепер мешканці бояться, що може закінчитися бензин і не буде чого заливати в генератор, без якого не буде електрики.

Операція в Курській області РФ: актуальні новини

Уранці 6 серпня українські військові перейшли кордон із РФ у Курській області. Відтоді ЗСУ взяли під контроль уже понад 90 населених пунктів країни-агресора. Йдеться про понад 1250 квадратних кілометрів ворожої території.

Тим часом Сполучені Штати Америки продовжують обговорювати з українським керівництвом мету операції України в Курській області. Таку заяву зробив прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер. При цьому, за його словами, американська політика щодо далекобійних ударів не змінилася.

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