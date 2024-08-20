Політика країни щодо дальнобійних ударів не змінилася.

Сполучені Штати Америки продовжують обговорювати з українським керівництвом цілі України в Курській області.

Про це під час останнього брифінгу повідомив прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер. "Ви чули, як президент Зеленський сказав, що це створення буферної зони, тож ми продовжуємо обговорення, щоб дізнатися більше про їхні цілі. Наш фокус і надалі полягає в тому, щоб допомогти Україні бути вільною і суверенною країною, здатною стримувати російську агресію в майбутньому", - зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи розглядають Сполучені Штати Америки можливість зняття обмежень на удари по Росії, Райдер сказав, що американська політика щодо дальнобійних ударів не змінилася.

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Також він зазначив, що вони завжди шукають шляхи прискорення надання допомоги Києву, і контактна група "Рамштайн" є чудовим майданчиком для обговорення цих питань.

Операція ЗСУ в Росії

Українська влада повідомляла, що армія пішла у наступ, щоб припинити обстріли прикордонних регіонів з боку Росії. Крім того, швидке просування допомогло поповнити обмінний фонд.

Згідно зі словами президента Володимира Зеленського, під контролем Збройних сил України вже перебуває понад 1250 квадратних кілометрів російської території.

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